Sözlü: "Doğal gaz keşfini hazmedemeyenler gaflet ve dalalet içindeler" Eski Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Baş Danışmanı Hüseyin Sözlü, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervini eleştirenlere sert bir dille tepki gösterdi.

Eski Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Baş Danışmanı Hüseyin Sözlü, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervini eleştirenlere sert bir dille tepki gösterdi. Sözlü, "Türkiye'nin kazanımları noktasında bu kadar hazımsız olmak gerçekten gaflet ve dalalet içinde olduklarını gösterir. Allah onları ıslah etsin" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kozan ilçe Kongresine katılan Hüseyin Sözlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak ve bütçeye açığını kapatmaya yarayacak büyük bir gelişme olduğunu kaydetti. Sözlü, muhalefetin doğal gaz rezervi bulunması ardından yaptıkları eleştirilere tepki vererek gaflet ve dalalet içinde olduklarını kaydetti.

Sözlü, "Türkiye Uzun zamandır enerjiye yatırım yapıyor. Gerek karadan denizden yaklaşık 7 yıldır önemli yatırımlar ve aramalar yapmakta. Doğu Akdeniz'de karbon yataklarının değer kazanması ile mavi vatanın bir kez daha önemi ortaya çıktı. Önümüzdeki ilerleyen süreçte belki birkaç ay belki 1 yıl içinde bu rezervinde daha da büyüyeceği ön görüşündeyim. 20 milyar dolar her yıl ülkemizde kalacak. Bu uzun yıllarda daha da büyüyecek uzun istikrarlı bir büyümenin müjdecisi olacak. Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp gaz, Türkiye'nin bulduğu en büyük rezervidir. Brezilya böyle gelişmiştir. Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ ileri de en önemli şirketler olacak. Trakya'da, Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de bunun meyvelerini alacağız ve petrolde de bunun devamı geçektir. Türkiye 5 yıl içinde enerjide dışa bağımlılığını azaltacaktır.

"Hazmedemeyenler'i Allah ıslah etsin"

Sözlü, eleştirilere sert yanıt vererek "Hazmedemeyenler Allah ıslah etsin. Cumhurbaşkanını sevmeye bilirler. Bu onların demokratik haklarıdır. Ama Türkiye'nin kazanımları noktasında bu kadar hazımsız olmak bu kadar gaflet ve dalaletten öte bir duruştur. Bu buluş Türkiye'nin ileri ki döneminin de gelecek başarısının da müjdesi olacaktır. Bu çalışmalar destek veren Oruç reis, Fatih'e ve Kanuni'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA