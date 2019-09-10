Sözlü'den Karalar'ın iddialarına cevap

10.09.2019 15:56

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yerine seçilen Zeydan Karalar'ın, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde açılan su kuyularının koordinatlarını kendisinden istediğini belirterek, "Biz o koordinatları bunlara vermeyiz. Nihayetinde bunların ortağı FETÖ, HDP/PKK ve İP'tir. Gittikleri yol bellidir." dedi.

Sözlü, kentteki bir otelde "Kuyudan Kumpas Çıktı" başlığıyla düzenlediği basın toplantısında, Karalar'ın kendisi ve belediyedeki işleri hakkındaki iddialara cevap verdi.

Karalar'ın, belediye bünyesinde kurulan Gençlik Merkezleri'nde "sahte diplomalı öğretmenler" çalıştırıldığını ileri sürdüğünü belirten Sözlü, "Karalar, bunları ispatlamalı. Bunu öğrenmek çok basit. Bu öğretmenlerin mezun oldukları okullardan bile basitçe öğrenilebilir." diye konuştu.

Sözlü, bu merkezlerden vatanını milletini seven, sınavlarda Türkiye birincisi olmuş çocuklar yetiştirildiğini anlatarak, "Sayın başkan milliyetçi kimseye tahammül edemiyor. Burada milliyetçi gençlik yetişti. Kendisi, FETÖ'nün 'Altın Çocuk' projesini sonlandırdığımız için bizden intikam alıyor." ifadesini kullandı.

Kentin ilçelerine, mahallelerine, köylerine, ana güzergahlara otobüsler koyduklarını ifade eden Sözlü, "Şu anda 300 otobüsün 200'ü tatil yapıyor. Karalar, tasarruf ettiğini söylüyor. Belediyeyi tatil etmek tasarruf etmekse, halefimize diyoruz ki 'Buyurun siz tasarruf etmeye devam edin.' Belki bugün bir algı oluşturduğunuza inanıyor olabilirsiniz ama zaman her şeyin ilacıdır." dedi.

"Hüseyin Sözlü yaptığı her işin arkasındadır"

Sözlü, su depoları ve su sayaçları iddialarına da cevap vererek, Karalar'ın bu konulardaki iddialarının da gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesine alınan kartuş ve tonerler hakkındaki iddialara da cevap veren Sözlü, "Kartuş ve tonerler depolarda duruyor. Sen Seyhan'ın nüfusu kadar klasörü 3,5 milyon liraya aldın da bunları nereye harcadın? Bunu söyle bize." dedi.

Sözlü, Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi'nin maliyeti konusunda da Karalar'ın yanlış bilgi verdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sayın başkan bunu nereden uydurdun 1 milyon 676 milyon lira yapıyorsun? Boğma mı içirdiler sana bunu söylerken. Nasıl olur da yasaların üzerine çıkarız? Bu proje, İller Bankası, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ'den, Çevre ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulundan onaylı bir projedir. Yasal olarak 373 milyon lira olacak bir ihaleyi, 1 milyon 676 milyon liraya Zeydan beyin hangi mühendislik bilgisi ya da hangi İhale Kanunu ile çıkarmış bize öğretsin. Hüseyin Sözlü yaptığı her işin, söylediği her sözün arkasındadır. İnandığı değerler için kavga etmiş adamdır, hiç geri adım atmaz. Çıktınız, sosyal medyada sponsorlu haysiyet cellatlığı yaptınız. '1 milyon 676 milyona yapacakları projeyi 285 milyona ben yapacağım' dediniz. Oysa bizim 1 milyon 176 milyonluk rakamla hiçbir bağımız olmamıştır, 311 milyon liralık ihale olsa olsa 373 milyon lira olabilir. Projenizi alın, hodri meydan. Ay sonuna kadar getir projeni, senden onay da istemiyorum. Var mı Adana'da bundan daha babayiğit meydan okuyacak adam."

Sözlü, belediyeden çıkartılan işçilerin de haksızlığa uğratıldığını belirterek, "bankamatikçi" yaftasıyla bunun yapıldığını ancak çıkarılan tüm personelin işinin başında olduğunun bilindiğini aktardı.

"Biz o koordinatları bunlara vermeyiz"

Sözlü, Zeydan Karalar'ın bir firmaya ihale edilen bazı su kuyularının açılmadığını ileri sürdüğünü anımsatarak, salondaki gazetecilere açılan su kuyularının görüntülerini izletti, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"Askerimiz ilk Fırat Kalkanı Operasyonu ile başladı, Zeytin Dalı Harekatı ile devam etti. Arkasında hep lojistik destek olarak vardık. O bölgede de açılmış yaklaşık 25 tane su kuyumuz var. ASKİ'nin patronluğuna soyunan Büyükşehir Belediyesi, koltuğa oturduğunun birinci haftasında o bölgenin koordinatlarını istedi bizden. Hadi gel de ver. Bu, askerin projesi. Bunların ekibinden olmaz. Nihayetinde 'nevruz piroz be' diyen, 'oyumuz HDP'ye' diyen, eş başkan gibi hukuk işleri müşavirliğine oturttuğu HDP/PKK'lı adamın olduğu belediye. HDP/PKK'lılardan başka kimseyle fotoğrafı olamayan Yüreğir Belediye Başkanı adayının olduğu ekibe biz o koordinatları vermeyiz."

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın görevlendireceği bir kişiye koordinatları verebileceklerini anlatan Sözlü, "Biz o koordinatları bunlara vermeyiz. Nihayetinde bunların ortağı FETÖ, HDP/PKK ve İP'tir. Gittikleri yol bellidir." diye konuştu.

Kaynak: AA