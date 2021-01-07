Sözleşmesi biten kadın eğitmenler İzmir Büyükşehir Belediyesinden daimi iş istiyor
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Sözleşmesi biten kadın eğitmenler İzmir Büyükşehir Belediyesinden daimi iş istiyor

07.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:08
Sözleşmesi biten kadın eğitmenler İzmir Büyükşehir Belediyesinden daimi iş istiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğünde "eğitim hizmeti alımı" ihalesi kapsamında çalışan ve sözleşmeye bağlı görevleri sona eren kadın eğitmenler, daimi iş talebinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğünde "eğitim hizmeti alımı" ihalesi kapsamında çalışan ve sözleşmeye bağlı görevleri sona eren kadın eğitmenler, daimi iş talebinde bulundu.

Kemeraltı'ndaki eski belediye binası önünde toplanan eğitmenler, "Gelecek kaygısına son", "Sesimize ses ver", "Susmuyoruz, hakkımızı istiyoruz", "Daimi iş istiyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Grup adına yapılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası eğitmenleri olarak daimi iş talebimize yanıt alana kadar mücadeleye devam ediyoruz. Öğreten ve üreten kadınlar olarak zaten ağır olan yaşam mücadelesi ve işsizlikle yüz yüzeyiz. Bu haksız yok sayılışı kabul etmiyoruz. 'Taşeron kaldırıldı' deniyor ama bizler bugün taşeron sisteminin mağdurlarıyız. Ekonomik krize eklenen pandemi krizinin faturasını biz emekçiler çekerken bir de işsizlik kaygısı omuzlarımıza bindi. Güvenceli yarınımız için güvenceli iş talebimiz karşılanana kadar direnişimiz tüm kararlılığımızla sürecek." denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise 13 kurs merkezinde sektör talepleri doğrultusunda istihdama yönelik mesleki ve teknik kurslar açıldığı vurgulandı.

Kurslarda görev yapacak eğitmenlerin temininde "eğitim hizmet alımı" ihalesi yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan eğitim hizmet alımı ihalesine göre yüklenici, şartnamede belirtilen özelliklere uygun eğitmenleri belirlemekte, idarenin uygun görmesi üzerine eğitimler başlamaktadır. 28 Aralık 2020 tarihinde ihale süresinin sona ermesinin ardından ocak ayı itibarıyla yeni ihale başlatılmıştır. Bununla birlikte pandemi nedeniyle kursları kapanan, işsiz kalan eğitmenlerin mağdur edilmemesi için bu süreçte çalışmak isteyen eğitmenlere istihdam sağlanmış ve bu zorlu dönemde mağduriyetleri giderilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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