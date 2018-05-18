Sözleşmeli Üretim ve Pazarlama Projesi" Toplantısı Yapıldı

Bilecik Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş' ın katımı ile "Sözleşmeli Üretim ve Pazarlama Projesi"konulu toplantı yapıldı.

Toplantıya, İl Müdürü Necmettin Yoldaş' ın yanı sıra, Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münir Şahin, Bilecik Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği Pazarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç, Tarım Kredi Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci, Tarım Kredi Sakarya Bölge Müdürü Mücahit Asalıoğlu, Bir alışveriş mağazasının Satın Alma Yöneticisi Ahmet Yaşar ile Osmaneli, Çaltı, Söğüt, İnhisar ve Mihalgazi T.K.K Müdürleri katıldı.

Bilecik'te yetiştirilen ürünlerin sözleşmeli hale getirilmesi, paketlenmesi ve pazarlanması adına bilgi alışverişi yapılan toplantıda, Osmaneli Beşevlerde bulunan paketleme tesisleri de yerinde gezilerek incelemelerde bulundular. - BİLECİK