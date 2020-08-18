Sözleşmeli üreticilik projesinde ilk hasat yapıldı
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Sözleşmeli üreticilik projesinde ilk hasat yapıldı

Sözleşmeli üreticilik projesinde ilk hasat yapıldı Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Sözleşmeli Üreticilik Modeli"ni Başkent'te hayata geçirdi.

18.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:39

Sözleşmeli üreticilik projesinde ilk hasat yapıldı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Sözleşmeli Üreticilik Modeli"ni Başkent'te hayata geçirdi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile yapılan sözleşme kapsamında yüzde 90 hibe desteği ile nohut tohumlarını alan çiftçiler, kendi arazilerinde yetiştirdikleri nohutların ilk hasadını almanın mutluluğunu yaşıyor.

Başkent'te besin zincirinin ve yerli üretimin devamlılığını da sağlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesinin stratejik uygulamaları arasında yer alan sözleşmeli üreticilik modelinin özellikle pandemi sürecinde daha da önem kazandığına vurgu yapan Başkan Yavaş, seçim öncesi yaptığı konuşmalarda da bu konunun önemine, "Nallıhan'dan Beypazarı'na, Kızılcahamam'dan Çamlıderesi'ne, Kahramankazan'dan Çubuk'a, Kalecik'e, Haymana'ya, Bala'ya kadar ne kadar ilçemiz varsa sözleşmeli üreticilik yaptırmayı istiyoruz. Çiftçimize fidanını, fidesini biz vereceğiz. Satın alma garantisiyle de biz satın alacağız. Başkent için en büyük projem Ankaralıyı zengin etmek, işsizliği azaltmak" sözleriyle dikkat çekti.

"Gelecek yıl sözleşmeli üreticilik hedefi 100 bin dekar"

Ankara genelinde bin 15 çiftçinin ürettiği nohutları satın alma garantili sözleşme kapsamında teslim almaya başladıklarını ve bu ürünleri sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtacaklarını söyleyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, şu bilgileri verdi:

"Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın talimatıyla 2020 tarım sezonunda sözleşmeli üretime başladık. Bu sene sadece nohut ekildi, önümüzdeki yıllarda ise dört beş ürün çeşidinde yine sözleşmeli üretim çalışmalarımız devam edecek. Bu sene 20 bin dekar alanda üretim gerçekleştirdik. Önümüzdeki sene ise 100 bin dekarlık alanda sözleşmeli üretim yapmayı planlıyoruz. Sosyal yardım alan ailelerimize satın aldığımız bu ürünleri ücretsiz dağıtacağız. Hedefimiz hem çiftçilerimizin hem de ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomisine katkı sağlayacak bu modeli Ankara'mızda daha da yaygınlaştırmak."

Çiftçilerin gelir seviyesinde artış yaşanıyor

Büyükşehir Belediyesinin üretimi teşvik ederek tarımı canlandırmak, çiftçilerin gelir seviyesini artırmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlamak için hayata geçirdiği destek programlarına ve son olarak da sözleşmeli üreticilik modeline Başkentli çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi ile sözleşme yapan çiftçi Bekir Gönen, yeni model ile kazancının arttığını şu sözlerle anlattı:

"Kahramankazan Ahi Mahallesinde üretim yapıyorum. Bu yıl ilk kez başlatılan sözleşmeli nohut üretimi için önce tohum desteği aldık. Yıllardır ürettiğimiz ürünleri satmada zorluk çekiyordum, yüksek fiyata mal edip düşük fiyata satıyorduk. Büyükşehir Belediyesi artık bizden nohutları yüksek fiyata alıyor ve bu sayede daha az zarar ediyoruz. Bu projeyle çiftçileri desteklediği için Mansur Yavaş başkanıma çok teşekkür ederim."

Sözleşmeli üreticilik projesinde ilk hasat yapıldı

Kaynak: İHA

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