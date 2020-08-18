Sözleşmeli üreticilik modeline geçen çiftçiler ilk hasada başladı
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Sözleşmeli üreticilik modeline geçen çiftçiler ilk hasada başladı

Başkentte "sözleşmeli üreticilik" modeline geçen 1015 çiftçi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı nohut tohumlarının hasadına başladı.

Sözleşmeli üreticilik modeline geçen çiftçiler ilk hasada başladı
18.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:22

Başkentte "sözleşmeli üreticilik" modeline geçen 1015 çiftçi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı nohut tohumlarının hasadına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mansur Yavaş'ın kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla başlattığı "sözleşmeli üreticilik" modelini uygulayan ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile yapılan sözleşme kapsamında, yüzde 90 hibe desteği ile nohut tohumlarını alan 1015 çiftçi, ilk mahsulü topladı.

Çiftçiden alım garantili ürettikleri nohutları satın almaya başlayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, nohutları sosyal yardım alan ailelere ücretsiz dağıtacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sözleşmeli üreticilik modelinin özellikle salgın sürecinde daha da önem kazandığını belirterek, "Nallıhan'dan Beypazarı'na, Kızılcahamam'dan Çamlıdere'ye, Kahramankazan'dan Çubuk'a, Kalecik'e, Haymana'ya, Bala'ya kadar ne kadar ilçemiz varsa sözleşmeli üreticilik yaptırmayı istiyoruz. Çiftçimize fidanını, fidesini biz vereceğiz. Satın alma garantisiyle de biz satın alacağız. Başkent için en büyük projem Ankaralıyı zengin etmek, işsizliği azaltmak." ifadelerini kullandı.

"Gelecek yıl sözleşmeli üreticilik hedefi 100 bin dekar"

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli ise Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın talimatıyla 2020 tarım sezonunda sözleşmeli üretime başladıklarını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Bu sene sadece nohut ekildi, önümüzdeki yıllarda ise dört beş ürün çeşidinde yine sözleşmeli üretim çalışmalarımız devam edecek. Bu sene 20 bin dekar alanda üretim gerçekleştirdik. Önümüzdeki sene ise 100 bin dekarlık alanda sözleşmeli üretim yapmayı planlıyoruz. Sosyal yardım alan ailelerimize satın aldığımız bu ürünleri ücretsiz dağıtacağız. Hedefimiz hem çiftçilerimizin hem de ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomisine katkı sağlayacak bu modeli Ankaramızda daha da yaygınlaştırmak."

Kaynak: AA

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