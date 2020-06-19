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Sözleşmeli tarımda TÜRİB ile TÜRKŞEKER iş birliği

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER), sözleşmeli tarım ürünlerinin lisanslı depolarda saklanması ve elektronik ürün senedine (ELÜS) dönüştürülerek işlem görmesi amacıyla iş birliği anlaşması yaptı.

Sözleşmeli tarımda TÜRİB ile TÜRKŞEKER iş birliği
19.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:02

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER), sözleşmeli tarım ürünlerinin lisanslı depolarda saklanması ve elektronik ürün senedine (ELÜS) dönüştürülerek işlem görmesi amacıyla iş birliği anlaşması yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, söz konusu iş birliğiyle TÜRKŞEKER üreticileri tarafından üretimi yapılan uygun ürünler lisanslı depo işletmelerinde saklanarak, ELÜS'e dönüştürülecek ve TÜRİB ELÜS piyasasında güven ve istikrar içinde işleme konulacak.

Ayrıca, üretim öncesinde TÜRKŞEKER tarafından çiftçilere ödenen avanslar, tam otomasyon dahilinde TÜRİB'de gerçekleştirilen işlem tutarları üzerinden takas sürecinde mahsup edilecek.

Ortaklaşa yürütülen altyapı geliştirme çalışmalarıyla TÜRKŞEKER, TÜRİB ELÜS işlem platformuna entegre edilerek, söz konusu işlemlerin TÜRİB'de gerçekleştirilmesi sağlandı. Bu çerçevede ilk işlem bugün yapıldı.

TÜRKŞEKER, 94 yıldır uyguladığı sözleşmeli üretim modeli çerçevesinde şeker pancarından sonra ekilecek arpa, buğday, mısır ve yağlık ayçiçeğini de üreticilere tohum, gübre ve nakit avans desteği sağlayarak sözleşmeli olarak ürettirmeye başladı.

TÜRİB de gıda tedarik sisteminde öngörülebilirliğin artırılması ve çiftçilere istikrarlı bir gelir kaynağı sağlanmasına katkı çerçevesinde sözleşmeli tarımın gelişmesi ve diğer piyasa katılımcılarınca da kullanımının yaygınlaşması için Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TOBB ve diğer paydaşlarla iş birliğini sürdürüyor.

TÜRİB, lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan ELÜS'lerle bu senetlere dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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