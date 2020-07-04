Sözleşmeli tarım modeli ile ürünün kalitesi ve toprağın verimi artıyor
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Sözleşmeli tarım modeli ile ürünün kalitesi ve toprağın verimi artıyor

Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER) ülke genelinde, ekimini yaptırdığı çiftçinin hububatını almaya devam ediyor.

Sözleşmeli tarım modeli ile ürünün kalitesi ve toprağın verimi artıyor
04.07.2020 09:41 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:45

Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER) ülke genelinde, ekimini yaptırdığı çiftçinin hububatını almaya devam ediyor. Üretimde uygulanan "sözleşmeli tarım" modeli ile ürünün kalitesi artırılırken aracıdan kaynaklanan fiyat artışının da önüne geçiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ekilmemiş tek karış toprak kalmayacak üretim devam edecek" talimatıyla sözleşmeli tarım kapsamında yaptığı çalışmalara hız kazandıran Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER) ülke genelinde hububat ekimini yaptırdığı çiftçilerin ürünlerini almaya başladı. Ankara çiftçisinin yüzü de üretimde uygulanan "sözleşmeli tarım" modeli ile güldü. Ankara'da ürünün ekimi aşamasında ayni ve nakdi avans desteği yapılan çiftçiden şu ana kadar yaklaşık 30 bin ton arpa ve 10 bin ton buğday alındı. Yıl sonuna kadar Ankara hinterlandında çiftçiden alınan toplam hububat miktarının ise 45 bin ton olması bekleniyor. TÜRKŞEKER denetimi altında gerçekleşen üretimler ile tüketicinin kaliteli ürüne ulaşması sağlanırken özellikle aracıdan kaynaklı fiyat artışının da önüne geçiliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Şeker Fabrikası Polatlı Pancar Bölge Şefi Erkal Önder, 94 yıldır çiftçilere pancar ekiminde sağladıkları desteği hububat üretiminde de sağlamaya başladıklarını belirtti.

Hububatta da planlı ekim dönemine geçtiklerini vurgulayan Önder, "Buğday, arpa, mısır, yağlık ayçiçeği alıyoruz. Çiftçiye tohumunu, gübresini, avansını veriyoruz, bakımını yaptırıyoruz. Her türlü masraflarını karşılayıp pancarını alacağımız fiyatı belirliyoruz. Bu sistemi hububata da getirdik" diye konuştu.

TÜRKŞEKER tarafından hububat üretiminde başlatılan sözleşmeli tarım modelinin birçok yararı olduğuna işaret eden Önder, yapılan desteklerle ürünün kalitesinde ve veriminde artış yaşandığına dikkat çekti.

Planlı üretim hem çiftçiye hem tüketiciye fayda sağlıyor

Önder, ileriki senelerde de uygulamanın devam edeceğini söyleyerek, "TÜRKŞEKER'in birinci amacı; çiftçinin ürününün değerinin artırılması, daha iyi verim alması. İkinci amaç da tüketiciyi korumak. Aracıları aradan çıkarıp ürünü biz mamul hale getirip market zincirlerinde mamul haline getireceğiz. Tüketici kaliteli ürüne daha uygun bir fiyat ile sahip olacak. Türkiye'de sözleşmeli tarım kapsamında münavebe sistemi ilk kez uygulanmış olacak. Bazı seneler bir ürün çok aşırı ekilince ikinci sene para etmiyor ve ellerinde kalıyor. Planlı bir üretimle çiftçi önünü görmüş olur. Bizim planlı üretimimiz sayesinde ne alacağı ne ödeneceği hepsi belli" şeklinde konuştu.

Avanslar çiftçiyi rahatlattı

Sözleşmeli tarım modelinden yararlanan Çiftçi Ali Ergin Ertuğrul, 118 ton hububat teslim ettiğini ifade ederek, "Eskiden pancar şirketiyle sözleşmelerimiz oluyordu. Avans, gübre bütün şeylerimizi oradan alıyorduk. Bu sene Genel Müdürümüz sayesinde yine sözleşmeli olarak arpa ve buğdaya girdik. Sözleşmelerimizi yaptık, avanslarımız hesabımıza yattı. Paramızı dar günde kullandık, çok da iyi oldu. Çok memnunuz. Çiftçi son yıllarda mağdur durumda. Doğa olayları var, tabiat var. Şeker Fabrikasının girişimi biz çok memnun etti. Seneye inşallah sözleşmelerimizi daha da genişleteceğiz" dedi.

Çitçi kendini güvende hissediyor

Çiftçilerden Cihan Gürsoy ise bu model ile piyasa dengelerinin çiftçinin lehine değiştiğine işaret ederek, "TÜRKŞEKER ile sözleşmeli olarak pancar ekiyorduk. Avans ile gübremizi, her şeyimizi, ihtiyaçlarımızı karşılıyorlardı. Şimdi aynı uygulamayı buğdayda da yapmaya başladılar. Alım garantisi var. Ne kadar ekeceğimizi, ne kadar kaldırıp teslim edeceğimizin garantisi var. Şu anda borsada fiyatlar yıllardır düşerdi bu aylarda. TÜRKŞEKER sayesinde buğday fiyatları düşmedi, çiftçi lehine fiyatlar yüksek devam ediyor. Bu uygulama ile çok güvende hissediyorum. İhtiyaçlarımı esnaftan, tüccardan borç almadan karşılayabildim. Verdikleri avanslar ile işlerimi peşin yaptım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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