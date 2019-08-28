Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları: ÖSYM KPSS 2019/4 sonuçları sorgula!

28.08.2019 14:38

ÖSYM tarafından yapılan KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları ÖSYM sınav sonuç sayfasından açıklandı. Aşağıda bağlantıya tıklayarak TC kimlik numarası ve şifresiniz ile ÖSYM KPSS 2019/4 sonuçları sorgulama yapabilirsiniz.

ÖSYM KPSS 2019/4 sonuçları sorgula

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

KPSS 2019/4 sözleşmeli sağlık personeli için ortaöğretim, önlisans ve lisans türünde tercihler alınmıştı. Ortaöğretimde 35 bin 260 kişi başvuru yaptı, 2 bin 243 kişi yerleştirildi. Önlisans türünde ise başvuran kişi sayısı 54 bin 370 idi. Buradan yerleştirilen kişi sayısı ise 2 bin 592. Son olarak lisans türünde başvuran kişi sayısı 52 bin 205 iken yerleştirilen kişi ise 7 bin 165 oldu.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan sözleşmeli pozisyonlara Sağlık Bakanlığı tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ

Yerleştirme sonuçları ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde bu kılavuzdaki "Genel Amaçlı Dilekçe" örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz.). Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5321 (IBAN NO: TR 780001001745060280115321) 5,00 TL'nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.