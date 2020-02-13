Sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de: Tercih işlemleri 14 Şubat'ta başlıyor

13.02.2020 08:45 | Son Güncelleme: 13.02.2020 08:45

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Euronews.com'da Görüntüle