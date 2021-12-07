Sözleşmeli Personel Mülakat Sonuçları

Sözleşmeli personel alımı (13 çözümleyici, 7 programcı, 100 zabıt katibi, 32 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 kameraman, 16 tekniker, 43 teknisyen) ile 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı sözlü sınavına ilişkin sonuçlar için tıklayınız...

Asil olarak kazanan adaylar aşağıda yer alan belgeleri 07. 12. 2021 - 13. 12. 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Ahlatlıbel Mahallesi Şehit Selim Mehmet Kiraz Bulvarı No: 4/1 İncek/ Çankaya/ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenilen belgeler

Fotoğraf (5 adet) Diploma aslı ve fotokopisi KPSS sonuç belgesi Askerlik Belgesi Adli Sicil Kaydı (E-devlet) Sağlık raporu (koruma ve güvenlik görevlileri "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık raporu getirecektir. Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi Sertifika aslı ve fotokopisi(zabıt katipleri) Güvenlik Soruşturması Formu(2 adet)(bilgisayar ortamında doldurulacak)

Güvenlik Soruşturması Formu için tıklayınız...

İletişim Numaraları: 0 312 836 0410 - 0 312 836 0407

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