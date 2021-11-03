Sözleşmeli Personel 657 Sayılı Kanununun 4B Göreve Başlaması 04-02-2021 - Haberler
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Sözleşmeli Personel 657 Sayılı Kanununun 4B Göreve Başlaması 04-02-2021

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Sözleşmeli Personel 657 Sayılı Kanununun 4B Göreve Başlaması 04-02-2021

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre evrak teslimini gerçekleştiren adayların göreve başlamak üzere "15. 02.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre evrak teslimini gerçekleştiren adayların göreve başlamak üzere "15. 02. 2021 Pazartesi günü saat 10. 00'da Üniversitemiz Rektörlük Binası 8. Kat Personel Daire Başkanlığında" bulunmaları gerekmektedir.

NOT: Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup; göreve başlayacak adaylar için tekrardan adrese tebligat yapılmayacaktır.

Hastane Hemşire Lisans Göreve Başlayacaklar liste için tıklayınız.

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