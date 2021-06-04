Sözleşmeli Personel 657 Sayılı Kanununun 4B Göreve Başlaması 31-03-2021
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Sözleşmeli Personel 657 Sayılı Kanununun 4B Göreve Başlaması 31-03-2021

Sözleşmeli Personel 657 Sayılı Kanununun 4B Göreve Başlaması 31-03-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre evrak teslimini gerçekleştiren adayların göreve başlamak üzere "15. 04.

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre evrak teslimini gerçekleştiren adayların göreve başlamak üzere "15. 04. 2021 Perşembe günü saat 10. 00'da Üniversitemiz Rektörlük Binası 8. Kat Personel Daire Başkanlığında" bulunmaları gerekmektedir.

Hastane-Hemşire-Lisans İçin tıklayınız

Diş Hekimliği Fakültesi-Hemşire-Lisans İçin Tıklayınız.

NOT: Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup; göreve başlayacak adaylar için tekrardan adrese tebligat yapılmayacaktır.

Kaynak: Habermetre

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Sözleşmeli Personel 657 Sayılı Kanununun 4B Göreve Başlaması 31-03-2021 - Haberler
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