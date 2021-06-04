Sözleşmeli Personel 657 Sayılı Kanununun 4B Göreve Başlaması 31-03-2021

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre evrak teslimini gerçekleştiren adayların göreve başlamak üzere "15. 04.