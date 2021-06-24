Sözleşmeli Personel 657 Sayılı Kanununun 4B Alımı İlanı 02-02-2021
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Sözleşmeli Personel 657 Sayılı Kanununun 4B Alımı İlanı 02-02-2021

Sözleşmeli Personel 657 Sayılı Kanununun 4B Alımı İlanı 02-02-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere ekte belirtilen pozisyonlara toplam 40 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere ekte belirtilen pozisyonlara toplam 40 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (16. 02. 2021 tarihi mesai bitimi) Üniversitemiz https://basvuru. nku. edu. tr/personel web adresinde ilan edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda gönderilecektir.

İlan metnine ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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Sözleşmeli Personel 657 Sayılı Kanununun 4B Alımı İlanı 02-02-2021 - Haberler
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