Sözleşmeli öğretmenlikte 2+1 müjdesi nedir? Sözleşmeli öğretmen 2+1 ne zaman hayata geçecek?
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Sözleşmeli öğretmenlikte 2+1 müjdesi nedir? Sözleşmeli öğretmen 2+1 ne zaman hayata geçecek?

22.10.2020 23:40 | Son Güncelleme: 22.10.2020 23:44
Sözleşmeli öğretmenlikte 2+1 müjdesi nedir? Sözleşmeli öğretmen 2+1 ne zaman hayata geçecek?

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 2+1 uygulaması ne zaman başlayacak? Özellikle atanan evli çiftleri ilgilendiren sözleşmeli öğretmenlikte 2+1 müjdesi nedir?

Atanan öğretmenleri ilgilendiren 2+1 sözleşmeli öğretmen, atanan öğretmenlerin zorunlu görev sürecinin kısalması konusunda öğretmenler müjde bekliyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlikte 2+1 müjdesi nedir? Sözleşmeli öğretmen 2+1 ne zaman hayata geçecek?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİKTE 2+1 MÜJDESİ NEDİR?

Sözleşmeli öğretmenler, atandıkları yerde en az 4 yıl kalıyor. Sözleşmeli olarak ataması yapılan bir öğretmen 3 yıl sözleşmeli çalıştıktan sonra 1 yıl da kadrolu çalışıp yer değiştirme hakkına sahip olabiliyor. Bu durum 2018 yılında 3+1 düzenlemesi olarak kabul görmüştü. 2+1 ise 2 yıl sözleşmeli çalışıldıktan sonra 1 yıl kadrolu olarak görev yapması anlamına geliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİKTE 2+1 MÜJDESİ NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?

MEB Bakanı Ziya Selçuk konu üzerinde durulduğu müjdesini verdi. 2+1 müjdesinin ne zaman hayata geçeceğine dair henüz bir açıklama gelmedi.

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