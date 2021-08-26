Sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuruları 3 Eylül'de başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuruları 3 Eylül'de başlıyor

Sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuruları 3 Eylül'de başlıyor
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 3-7 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 3-7 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızın resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021'de başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021'de sonuçlandırılacaktır." bilgisi verildi.

Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nden (MEBBİS) yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

Son dakika haberi: Türkiye'de 19 bin 616 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Türkiye'de 19 bin 616 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti
Diyanetten, 'bazı deniz ürünlerinin haram olduğu' yönünde fetva verildiği haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması
Diyanetten, "bazı deniz ürünlerinin haram olduğu" yönünde fetva verildiği haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması
Ümit Özdağ'ın iş yerini paylaşıp hedef gösterdiği Afgan, dükkanının ismini değiştirdi
Ümit Özdağ'ın iş yerini paylaşıp hedef gösterdiği Afgan, dükkanının ismini değiştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hamid Karzai Mustafa Şentop Süleyman Soylu Jens Stoltenberg
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Merve Boluğur
Spor Arda Güler Ozan Tufan Sadık Çiftpınar Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuruları 3 Eylül'de başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 22:49:59. #1.15#

title