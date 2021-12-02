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Sözleşmeli öğretmenlik kaldırıldı mı?

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Sözleşmeli öğretmenlik kaldırıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan az önce Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Şura sonrasında Meclis'e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum" sözleri ile duyurduğu kanunla beraber öğretmenlik mesleği hakkında detaylar araştırıldı. Sözleşmeli öğretmenlik kaldırıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında son dakika açıklamasında bulundu. "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." İfadeleriyle duyurulan kanun teklifinin meclise sunulacağı bildirilirken binlerce vatandaş Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu araştırdı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik kaldırıldı mı?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KALDIRILDI MI?

"Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını genişletmeyi, çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmiyoruz." dedi.

"10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklardır. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize 'uzman öğretmenlik' imkanını getiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu detayları açıkladı:

Sözleşmeli öğretmenlik kaldırıldı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik kaldırıldı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik kaldırıldı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik kaldırıldı mı?

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