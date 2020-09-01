Sözleşmeli öğretmenlik ataması belli oldu mu? Atama sonuçları nereden öğrenilir? Atama sonuçları canlı olarak izlenebilecek mi?
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Sözleşmeli öğretmenlik ataması belli oldu mu? Atama sonuçları nereden öğrenilir? Atama sonuçları canlı olarak izlenebilecek mi?

Binlerce öğretmen adayının merakla beklediği sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları bugün belli olacak. Sözleşmeli öğretmen atamaları saat kaçta açıklanacak? Öğretmen atamaları sonuçları nasıl öğrenilir?

Sözleşmeli öğretmenlik ataması belli oldu mu? Atama sonuçları nereden öğrenilir? Atama sonuçları canlı olarak izlenebilecek mi?
01.09.2020 14:28 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:32

20 bin sözleşmeli öğretmen adayı merakla ve heyecanla sonuçları bekliyor. En fazla atama yapılacak branş arasında sınıf öğretmenliği, Din kültürü ve ahlak bilgisi İngilizce, ilköğretim matematik, okul öncesi öğretmenliğinden, rehberlik,Türkçe, özel eğitim branşı,, fen bilimlerinden atama gerçekleşecek. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları izlenebilecek mi? Sözleşmeli, öğretmenlik saat kaçta açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, tercihlerini kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Atama işlemleri, 1 Eylül'de sonuçlandırılacak. Atama sonuçları ise 1 Eylül itibariyle E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik ataması belli oldu mu? Atama sonuçları nereden öğrenilir? Atama sonuçları canlı olarak izlenebilecek mi?

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI CANLI İZLENEBİLECEK Mİ?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre, 28 Ağustos'ta başlayan sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları bugün belli olacak. Atamam sonuçları canlı olarak izlenemeyecek.

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