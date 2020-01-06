: Sözleşmeli öğretmenlik 2020 başvuruları başladı mı? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı 2020! Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

06.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:52

2020 sözleşmeli öğretmenlik başvurularını bekleyen binlerce aday, 2020 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları hakkında merak dolu sorular soruyor. Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik 2020 başvuruları başladı mı? İşte sözleşmeli öğretmenlik hakkında merak edilenler ve cevapları…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacaktır. Başvurular Ek 1'de (Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi) belirtilen alanlarda kabul edilecektir.

1. Başvuru Şartları

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

1.6. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak. 2. Başvuru

2.1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi) sınav merkezinin tamamını tercih edecektir. Başvuru takvimi Ek 4'te belirtilmiştir.

2.2. Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır

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2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KONTENJANLARI

Sözleşmeli öğretmenlik 2020

Sözleşmeli öğretmenlik 2020



2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Sözleşmeli öğretmenlik 2020



2020 SÖZLEŞMELİÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ

Sözleşmeli öğretmenlik 2020

Sözleşmeli öğretmenlik 2020 başvuru için TIKLAYINIZ.

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