Sözleşmeli öğretmenliği bıraktı, 600 koyunluk sürünün sahibi oldu

Sözleşmeli öğretmenliği bıraktı, 600 koyunluk sürünün sahibi oldu

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde Gökhan Vurdem (41), 10 yıl önce sözleşmeli öğretmenliği bırakarak, baba mesleği besiciliğe başladı. Vurdem, 250 koyun ile başladığı işte 600 koyunluk sürünün sahibi oldu.

Gökhan Vurdem, 7 yıl sözleşmeli olarak sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra 2011 yılında mesleği bırakarak Pınarbaşı ilçesi Sacayağı mahallesinde baba mesleği besicilik yapmaya başladı. 250 koyunla işe başlayan 2 çocuk babası Vurdem, geçen 10 yılda 600 koyunun sahibi oldu. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, besicilik yapan Gökhan Vurdem'i ziyaret etti. Yaptığı çalışma nedeniyle Vurdem'i tebrik eden İl Müdürü Şahin, "7 yıl öğretmenlik yapmış olan bir arkadaşımızın mesleğini bırakarak, baba mesleğine dönmesi ve ciddi bir sürü sahibi olması çok mutluluk verici. Özellikle Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli de ülkemizin et açığının kapatılabilmesi için küçükbaş hayvancılığa önem vermemiz gerektiğini zikrediyorlar. Bizler de Sayın Bakanımızla hemfikiriz. Sizin gibi genç çiftçilerimizin artmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Besici Gökhan Vurdem ise, öğretmenlik yaptıktan sonra hayvancılığı çok sevdiği için istifa ederek baba ocağına döndüğünü söyledi. İşini severek yaptığını belirten Vurdem, çalışmalarıyla ilgili İl Müdürü Şahin'e bilgi verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı