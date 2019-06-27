Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman yapılacak? (MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimi)

Binlerce öğretmen adayı tarafından merakla beklenen sözleşmeli öğretmen atama takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yayınlandı. Bu sene alınması düşünülen 20 bin sözleşmeli öğretmen için tercih ve atama takvimi belirlendi. 30 Temmuz'da başlayacak süreç, 2 Eylül'de göreve başlama ile sona erecek. Peki sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman alınacak? Atamalar ne zaman yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yayınlanan, 2019 sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz - 5 Ağustos tarihlerinde alınacak.

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adaylardan tercihlerin alınmasından sonra atamalar, 9 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

GÖREVE BAŞLANGIÇ TARİHİ

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Sözleşmeli öğretmen başvurusu için ilk olarak istenen öğretmenlik dalından mezun olmuş olmak ve pedagojik formasyon eğitimi almış olmak geliyor. Sonrasında ise son atamada KPSS'den (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak şartı vardı.