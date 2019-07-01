Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?

MEB tarafından açıklanan 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi, öğretmen adaylarını sevindirdi. KPSS'den belli puan alan adayların başvurabildiği sözleşmeli öğretmen ataması, 30 Temmuz'da tercihlerin yapılması ile başlıyor. Atamaları yapılan sözleşmeli öğretmenler, 2 Eylül'de görev başı yapacak. İşte sözleşmeli öğretmen ataması detayları...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yayınlanan, 2019 sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz - 5 Ağustos tarihlerinde alınacak.

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adaylardan tercihlerin alınmasından sonra atamalar, 9 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

NE ZAMAN GÖREVE BAŞLANIYOR?

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?



Sözleşmeli öğretmen başvurusu için ilk olarak istenen öğretmenlik dalından mezun olmuş olmak ve pedagojik formasyon eğitimi almış olmak geliyor. Sonrasında ise son atamada KPSS'den (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak şartı vardı.