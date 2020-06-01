Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen başvuruları başladı mı? Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Sınav yerleri!
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Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen başvuruları başladı mı? Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Sınav yerleri!

Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak. Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen başvuruları başladı mı? Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Sınav merkezileri neler?

Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen başvuruları başladı mı? Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Sınav yerleri!
01.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:34

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin yarın başlayacağını duyurdu. Elektronik ortamda yapılan başvurular 12 Haziran'a kadar sürecek, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için atama takvimi başlıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 1-12 Haziran tarihleri arasında alınacağı bildirildi. Başvurular elektronik ortamda alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak. Sonuçlara itirazlar 4-7 Ağustos tarihlerinde alınırken, bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ!

Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen başvuruları başladı mı? Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Sınav yerleri!
2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak ve atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TABAN PUANI NE KADAR?

60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirilirken, atama için başvurularda taban puan 50 olarak belirlendi. En fazla atama, 2 bin 831 atama ile sınıf öğretmenliği branşına yapılırken, din kültürü ve ahlak bilgisi alanında 1801, İngilizce'de 1739, ilköğretim matematik alanında 1701, okul öncesi öğretmenliğinde 1518, rehberlik alanında 1373, Türkçe'de 1300, özel eğitim branşında 1118, fen bilimlerinde 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşına ayrılan 900 kontenjanın 90'ı milli sporcuların atamaları için ayrılırken, kalan 810 kontenjan için başvuru alınacak.

SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ NERELER?

1 Adana

2 Ankara

3 Antalya

4 Bursa

5 Erzurum

6 Gaziantep

7 İstanbul

8 İzmir

9 Konya

10 Malatya

11 Mardin

12 Muğla

13 Kocaeli

14 Samsun

15 Sivas

16 Trabzon

17 Van

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