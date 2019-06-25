Sözleşmeli öğretmen ataması takvimi MEB tarafından yayınlandı! Tercihler ve atamalar ne zaman?

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması takvimini yayınlandı. Öğretmen olmak isteyenlerin beklediği haber, dün akşam Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi sitesi ile MEB'in resmi Twitter sayfasından duyuruldu. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler ne zaman alınacak? Atamalar ne zaman yapılacak? İşte MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimi…

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı. Bakanlığın internet sitesinden açıklanan 2019 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvime göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Sözleşmeli öğretmen başvurusu için ilk olarak istenen öğretmenlik dalından mezun olmuş olmak ve pedagojik formasyon eğitimi almış olmak geliyor. Sonrasında ise son atamada KPSS'den (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak şartı vardı.