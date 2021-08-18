Sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? 2021 Sözleşmeli öğretmen atama takvimi!
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Sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? 2021 Sözleşmeli öğretmen atama takvimi!

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Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştirdi. Takvimde gerçekleşen güncelleme yapıldı. Peki, Sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? İşte, 2021 Sözleşmeli öğretmen atama takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştirdi. Takvimde gerçekleşen güncellemeyle, kadro ve branşlar göz önüne alınarak yapılacak olan sözleşmeli öğretmen alımı için tercih tarihleri öne çekildi. Peki, Sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? 2021 Sözleşmeli öğretmen atama takvimi! İşte, detaylar… Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Yapılan açıklamada, "2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim'de değişiklik yapılmıştır. Buna göre; atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29 Ağustos 2021 - 2 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? 2021 Sözleşmeli öğretmen atama takvimi!
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