20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen sınavı ne zaman?

Sözleşmeli öğretmen ataması kaç kişi olacak? Sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen sınavı ne zaman?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen sınavı ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında takvim belli oldu. Buna göre, ön başvurular 15-26 Mart, sözlü sınavlar ise 17 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SINAVI NE ZAMAN?

Adayların sözlü sınava gireceği merkezler 3 Mayıs'ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar 17 Mayıs ile 6 Haziran arasında yapılacak.