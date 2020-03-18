Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları belli oldu mu? Sözleşmeli öğretmen atama sonucu sorgulama sayfası!
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Eğitim, Güncel

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları belli oldu mu? Sözleşmeli öğretmen atama sonucu sorgulama sayfası!

Binlerce öğretmen adayı MEB tarafından yapılacak olan açıklamayı merak içerisinde bekliyor. Peki Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercih sonuçları açıklandı mı? MEB açıklamayı ne zaman yapacak?

18.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:28
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları belli oldu mu? Sözleşmeli öğretmen atama sonucu sorgulama sayfası!

MEB'in 9-13 Mart'ta tercihleri alınan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için beklenen gün geldi. Gözler şimdi yapılan tercihlerin ardından atama işleminin sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Gözler şimdi yapılan tercihlerin ardından atama işleminin sonuçlarının açıklanacağı tarihte.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2020

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 akademik takviminde öğretmen atama sonuçlarının 18 Mart 2020 tarihinde açıklanacağını bildirmişti. Sonuçlar henüz açıklanmadı. personel.meb adresinden yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda da yer alacaktır.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sözleşmeli öğretmen sonuçları saat kaçta açıklanacak diye merakla bekleyen adaylar MEB takip sayfasından anlık olarak gelişmeleri takip edebilirler.

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ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK HANGİ KONTENJANA ATAMA YAPILACAK?

En çok 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1731 kontenjanla İngilizce öğretmenliğine atama yapılacağı bildirildi.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Ataması yapılan öğretmenlerden istenen belgeler neler?

Sözleşmeli öğretmen olarak atanan öğretmen adaylarında bazı belgeler istenecektir.

Bu belgeler ;

a. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

b. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

c. Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

d. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

e. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

f. Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.

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