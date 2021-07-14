Sözleşmeli Mütercim-Tercüman (İngilizce, Fransızca, Almanca) Alım İlanı Sözlü Sınavına İlişkin Başvuru Sonuçları
T. C.ADALET BAKANLIĞINDANSözleşmeli mütercim-tercüman (İngilizce - Fransızca - Almanca) pozisyonlarına yapılan başvuru sonuçları ile sözlü sınava girmeye hak kazananlar ve sınav tarihleri aşağıda ilan edilmiştir.
T. C.
ADALET BAKANLIĞINDAN
Sözleşmeli mütercim-tercüman (İngilizce - Fransızca - Almanca) pozisyonlarına yapılan başvuru sonuçları ile sözlü sınava girmeye hak kazananlar ve sınav tarihleri aşağıda ilan edilmiştir.
Sözlü sınav; 07-08-09/09/2021 tarihlerinde Tavuskuşu Sokak No: 18 Dikmen/ANKARA adresinde bulunan Hakimevinde yapılacaktır.
Adaylar HES kodu olmadan sözlü sınava alınmayacaktır. Bu nedenle ilgililerin önceden HES kodu temin etmeleri gerekmektedir.
Sınav günü adayların kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
COVID-19 Klavuzu (Tıklayınız)
Kaynak: Habermetre