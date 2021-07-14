Sözleşmeli Mütercim-Tercüman (İngilizce, Fransızca, Almanca) Alım İlanı Sözlü Sınavına İlişkin Başvuru Sonuçları

T. C.ADALET BAKANLIĞINDANSözleşmeli mütercim-tercüman (İngilizce - Fransızca - Almanca) pozisyonlarına yapılan başvuru sonuçları ile sözlü sınava girmeye hak kazananlar ve sınav tarihleri aşağıda ilan edilmiştir.