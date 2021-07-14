Sözleşmeli Mütercim-Tercüman (İngilizce, Fransızca, Almanca) Alım İlanı Sözlü Sınavına İlişkin Başvuru Sonuçları
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Sözleşmeli Mütercim-Tercüman (İngilizce, Fransızca, Almanca) Alım İlanı Sözlü Sınavına İlişkin Başvuru Sonuçları

Sözleşmeli Mütercim-Tercüman (İngilizce, Fransızca, Almanca) Alım İlanı Sözlü Sınavına İlişkin Başvuru Sonuçları
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T. C.ADALET BAKANLIĞINDANSözleşmeli mütercim-tercüman (İngilizce - Fransızca - Almanca) pozisyonlarına yapılan başvuru sonuçları ile sözlü sınava girmeye hak kazananlar ve sınav tarihleri aşağıda ilan edilmiştir.

T. C.

ADALET BAKANLIĞINDAN

Sözleşmeli mütercim-tercüman (İngilizce - Fransızca - Almanca) pozisyonlarına yapılan başvuru sonuçları ile sözlü sınava girmeye hak kazananlar ve sınav tarihleri aşağıda ilan edilmiştir.

Sözlü sınav; 07-08-09/09/2021 tarihlerinde Tavuskuşu Sokak No: 18 Dikmen/ANKARA adresinde bulunan Hakimevinde yapılacaktır.

Adaylar HES kodu olmadan sözlü sınava alınmayacaktır. Bu nedenle ilgililerin önceden HES kodu temin etmeleri gerekmektedir.

Sınav günü adayların kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

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Kaynak: Habermetre

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Sözleşmeli Mütercim-Tercüman (İngilizce, Fransızca, Almanca) Alım İlanı Sözlü Sınavına İlişkin Başvuru Sonuçları - Haberler
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