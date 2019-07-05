Sözleşmeli memurların kadro talebi

Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) Gaziantep Şubesi, TBMM'ye mektup göndererek, sözleşmeli personeller arasında ayrım yapılmaması talebinde bulundu.

TOÇ BİR-SEN Gaziantep Şube Başkanı Rıfat Yaşar, Gaziantep PTT Başmüdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında, etkinliğin Türkiye genelinde düzenlendiğini hatırlattı.

Sözleşmeli personel hakkında mecliste kabul edilen yasa tasarının adaletsiz olduğunu savunan Yaşar, şunları söyledi:

"Sözleşmeli olarak görev yapan, öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin bir kısmına yönelik yapılan söz konusu iyileştirmede, diğer kamu kurumlarında ve unvanlarda görev yapan personelin yer almaması hiç kuşkusuz çalışma barışını derinden sarsacak, çalışanların moral ve motivasyonunu düşürecektir. Sorun çözmekten ziyade sorunları çoğaltan bu düzenleme bu haliyle asla doğru değildir."

Yaşar, tüm sözleşmelileri kapsayacak yeni bir çalışma yapılması çağrısında bulundu.

Basın açıklamasının ardından sendika üyeleri, PTT Başmüdürlüğüne girerek, TBMM'ye yazdıkları mektuplarını gönderdi.

Kaynak: AA