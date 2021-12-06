Sözleşmeli Fizyoterapist ve Destek Personeli (Aşçı ve Aşçı Yardımcısı) İstihdamı Duyurusu Yayınlandı - Haberler
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Sözleşmeli Fizyoterapist ve Destek Personeli (Aşçı ve Aşçı Yardımcısı) İstihdamı Duyurusu Yayınlandı

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Sözleşmeli Fizyoterapist ve Destek Personeli (Aşçı ve Aşçı Yardımcısı) İstihdamı Duyurusu Yayınlandı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası kapsamında, ataması yapılmak üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınarak İlimiz yerleştirilen sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli (aşçı, aşçı yardımcısı), atamasına...

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası kapsamında, ataması yapılmak üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) (B) grubu puan sıralaması esas alınarak İlimiz yerleştirilen sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli (aşçı, aşçı yardımcısı), atamasına esas teşkil edecek belgeleri atama takviminde belirtilen tarihler içerisinde Müdürlüğümüz Personel Atama Birimine elden teslim edecektir.

TALEP EDİLEN BELGELER

ATAMA TAKVİMİ

BAŞVURU TERCİH FORMU

SÖZLEŞMELİ FİZYOTERAPİST İHTİYACI BULUNAN OKUL-KURUM LİSTESİ

SÖZLEŞMELİ FİZYOTERAPİST PUAN LİSTESİ

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) İHTİYACI BULUNAN OKUL-KURUM LİSTESİ

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) PUAN LİSTESİ

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (AŞÇI YARDIMCISI) İHTİYACI BULUNAN OKUL-KURUM LİSTESİ

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (AŞÇI YARDIMCISI) PUAN LİSTESİ

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