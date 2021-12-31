Sözleşmeli Er Kılınç'a yeni yılda komutanlarından sürpriz

Elazığ'da yaşayan Onur Kılınç, sözleşmeli er olarak Karadeniz Bölge Komutanlığı TCG Ereğli karakol gemisinde görev yapmaya başladı. Yeni yılda ailesi ile birlikte olamayacak olan Onur Kılınç'a karakol gemisi komutanı Yüzbaşı Utku Kaçan, sürpriz yaptı. Yüzbaşı Kaçan, nöbet sırasında yeni yılını kutladığı Kılınç'ın ailesiyle görüşüp görüşmediğini sordu. Yüzbaşı Kaçan, henüz ailesiyle görüşmediğini söyleyen Kılınç'ın ailesini görüntülü aradı. Ailesinin yeni yılını kutlayan Yüzbaşı Kaçan, ardından cep telefonunu sözleşmeli er Kılınç'a verdi. Kılınç, Elazığ'daki ailesinin yeni yılını kutlarken duygu dolu anlar yaşayarak komutanlarına da teşekkür etti.Baba Abdül Kılınç da komutanlarının kendilerine güzel bir sürpriz yaptığını söyledi. Oğlunun vatanı ve milleti için görev başında olduğunu ifade eden baba Kılınç, "Uzun zamandır görüntülü konuşmamıştık. Yılbaşı gecesi bizi kendisi aradı. Çok mutlu oldum. Burada emeği geçen Silahlı Kuvvetler Komutanlığına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm silahlı kuvvetlerin, sınır içi ve sınır ötesinde görev yapan tüm Mehmetçiklerimizin yeni yılını kutluyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet