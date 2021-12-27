SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ ATAMA LİSTESİ YAYINLANDI - Haberler
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SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ ATAMA LİSTESİ YAYINLANDI

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ ATAMA LİSTESİ YAYINLANDI
Habermetre - Haberler | Toplum

İlimize Sözleşmeli Destek Personeli (657 S. K. 4/B) unvanı ile Aşçı ve Aşçı Yardımcısı olarak yerleştirilmeleri yapılan ve Müdürlüğümüze ibraz etmiş oldukları atamaya esas belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi yapıldıktan sonra ataması uygun görülen hak sahiplerinin yaptıkları...

İlimize Sözleşmeli Destek Personeli (657 S. K. 4/B) unvanı ile Aşçı ve Aşçı Yardımcısı olarak yerleştirilmeleri yapılan ve Müdürlüğümüze ibraz etmiş oldukları atamaya esas belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi yapıldıktan sonra ataması uygun görülen hak sahiplerinin yaptıkları tercihler sonucunda oluşan atama taslak listesi ektedir.

Sözleşmeli Destek Personeli (AŞÇI) Atama Listesi için TIKLAYINIZ.

Sözleşmeli Destek Personeli (AŞÇI YARDIMCISI) Atama Listesi için TIKLAYINIZ.

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