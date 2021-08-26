Sözleşmeli Bilişim Personeli Yazılı Sınavına Girmeye Hak Kazananlar Listesi
Sözleşmeli Bilişim Personeli Yazılı Sınavına Girmeye Hak Kazananlar Listesiİçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yirmi iki (22) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
Sözleşmeli Bilişim Personeli Yazılı Sınavına Girmeye Hak Kazananlar Listesiİçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yirmi iki (22) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Genel Müdürlüğümüzce 9 Eylül 2021 tarihinde yapılacak olan Sözleşmeli Bilişim Personeli yazılı sınavına girmeye hak kazananlara ait liste ve sınav duyurusu tam metnine eklerde ulaşabilirsiniz. Sınav Yeri: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Konferans Salonu Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4 Lalegül/Yenimahalle ANKARASınav Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe GünüSınav Saati: 10: 30 (Adaylar sınav salonuna saat 10: 00 da alınacaktır. )
Kaynak: Habermetre