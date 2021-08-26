Sözleşmeli Bilişim Personeli Yazılı Sınavına Girmeye Hak Kazananlar Listesi

Sözleşmeli Bilişim Personeli Yazılı Sınavına Girmeye Hak Kazananlar Listesiİçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yirmi iki (22) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.