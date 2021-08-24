Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü Mülakata Çağrılan Adaylar Hakkında

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığınca 17 Ağustos 2021 tarihinde yazılısı yapılan sözleşmeli bilişim personeli sınavında başarılı olan ve sözlü sınava girecek adayların ilgili listesi aşağıda yer almaktadır.