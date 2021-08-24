Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü Mülakata Çağrılan Adaylar Hakkında
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Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü Mülakata Çağrılan Adaylar Hakkında

Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü Mülakata Çağrılan Adaylar Hakkında
Habermetre - Haberler | Toplum

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığınca 17 Ağustos 2021 tarihinde yazılısı yapılan sözleşmeli bilişim personeli sınavında başarılı olan ve sözlü sınava girecek adayların ilgili listesi aşağıda yer almaktadır.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığınca 17 Ağustos 2021 tarihinde yazılısı yapılan sözleşmeli bilişim personeli sınavında başarılı olan ve sözlü sınava girecek adayların ilgili listesi aşağıda yer almaktadır. Sözlü Mülakata Çağrılacak Adaylar Hakkında 352 KB indir

Kaynak: Habermetre

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