Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavına Girmeye Hak Kazananlara Ait Liste - Haberler
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Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavına Girmeye Hak Kazananlara Ait Liste

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Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavına Girmeye Hak Kazananlara Ait Liste

Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 9 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan sözleşmeli bilişim personeli yazılı sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi Sınav İlanı 567 KB indir Bilişim Personeli Sınavına Girmeye Hak Kazananlara Ait Liste 410 KB indir.

Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 9 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan sözleşmeli bilişim personeli yazılı sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi Sınav İlanı 567 KB indir Bilişim Personeli Sınavına Girmeye Hak Kazananlara Ait Liste 410 KB indir

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