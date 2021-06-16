Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Sonuçları
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Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Sonuçları

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Sonuçları
Habermetre - Haberler | Toplum

?Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek Sözleşmeli Bilişim Personel alımı ile ilgili sonuçlara adaylar https://www. turkiye. gov. tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresinden ulaşabilirler.

?Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek Sözleşmeli Bilişim Personel alımı ile ilgili sonuçlara adaylar https://www. turkiye. gov. tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresinden ulaşabilirler.

Kaynak: Habermetre

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