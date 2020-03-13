Sözleşmeli ASDEP alımı sözlü sınavı ertelendi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 16 Mart'ta başlayacak sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) alımı sözlü sınavının ertelendiği duyuruldu.
13.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:50
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 16 Mart'ta başlayacak sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) alımı sözlü sınavının ertelendiği duyuruldu.
Bakanlığın Twitter adresindeki açıklamada, 6 Mart Cuma günü duyurusu yapılan ve 16 Mart 2020'de başlaması planlanan sözleşmeli ASDEP alımı sözlü sınavının, yeni tip koronavirüse karşı tedbirler kapsamında bir sonraki açıklamaya kadar ertelendiği bildirildi.
Kaynak: AA