Sözleşmeler Hukuku Nedir? Neden Önemlidir? Kavlak Avukatlık Bürosu Avukatı Aybala Kurtuldu, sözleşme hukukunun niteliklerini belirterek niçin önemli olduğunu anlattı.

Kavlak Avukatlık Bürosu Avukatı Aybala Kurtuldu, sözleşme hukukunun niteliklerini belirterek niçin önemli olduğunu anlattı. Kurtuldu, sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların karşılıklı irade beyanlarının birbirine uygun olarak sunulması gerektiğini söyledi. Sözleşmelerin şekil şartlarının olabildiğini ve müvekkillerinin hukuki veya ticari işlemlerinin niteliğine bağlı olarak hukukçuların da bu şekil şartlarına uyduğunu ifade eden Kurtuldu, "Önleyici hukukun en önemli unsurunun sözleşme hukuku olduğunu düşünüyorum çünkü sözleşmede hukuki veya ticari ilişkinin akışını sağlarken gerçekleşmesi muhtemel uyuşmazlıkları öngörüyoruz ve müvekkillerimizi korumaya yönelik her türlü tedbiri sözleşme hükümleri çerçevesinde düzenliyoruz" diye konuştu.

Covid-19 pandemisinin, hukuki veya ticari ilişkiler için sözleşmelerin önemini tekrar gözler önüne serdiğinin altını çizen Kurtuldu, mücbir sebep hükümlerinde, taraflara gerektiğinde fesih imkanı sunulması gibi hükümlerin yer almasının çoğu ilişkinin yargıya gitmeden çözülmesini sağladığını belirtti.