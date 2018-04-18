Sözeri: A.gücü'nü Yenersek Ligi İlk 2'de Bitiririz

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Kazanırsak ikili averaj zaten bizde, hem Ankaragücü'ne karşı hem de Ümraniye'ye karşı. Ankaragücü'nü yenersek ilk 2'den Süper Lig'e çıkma hedefi gerçekleşir diye düşünüyorum"

Sözeri: A.gücü'nü Yenersek Ligi İlk 2'de Bitiririz

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in  teknik direktörü Erkan Sözeri, deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü maçını  kazanmaları halinde ligi ilk iki içerisinde bitirebileceklerini belirti.

Sözeri, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı  açıklamada, geçen hafta Altınordu maçında "süper" diye nitelendirilebilecek, çok  değerli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacakları maçın hem ilk 2  şanslarını sürdürmek, hem de play-off'taki yerlerini güçlendirmek adına çok  önemli olduğunu vurgulayan Sözeri, şunları kaydetti: "Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Keşke mağlup olduğumuz ErzurumDenizli ve Giresun maçlarını da kazanabilseydik. 14 maçın 14'ünü de kazanmak  kolay değil ama başarabilseydik bugün çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik.  Ama sonuca bakmak lazım. Hafta sonu Ankara'da 30 bin seyirci önünde maç kazanmak  kolay olmayacak. Muhtemelen bizim seyircimiz de olacaktır. Güzel bir mücadele  bizi bekliyor. Moralliyiz, iyi hazırlanacağız. Çalışmalarımızı yapıyoruz,  bugünden itibaren taktiksel çalışmalara başlayacağız. Rakibimizi biliyoruz,  analizini yaptık, derslerimize çalışıyoruz."

Sözeri, bu maça ne kadar iyi hazırlanılması gerekiyorsa öyle  hazırlanacaklarını aktararak, "Ankaragücü'nü yenebilirsek, ligi ilk ikide  bitiririz. Elbette yanılabilirim ama büyük ihtimalle bu maçı kazanan ilk ikide  olur. Kazanırsak ikili averaj zaten bizde, hem Ankaragücü'ne karşı hem de  Ümraniye'ye karşı. Ankaragücü'nü yenersek ilk 2'den Süper Lig'e çıkma hedefi  gerçekleşir diye düşünüyorum." diye konuştu.

İyi hazırlanıp, iyi motive olmaları gerektiğinin bilincinde  olduklarını belirten Sözeri, Gaziantep'in Süper Lig'de olması gereken bir kent  olduğunu, bunu da bu yıl yerine getirmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Skorer

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