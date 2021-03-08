Sözen ve Gündüz'den HDP kapatılsın çağrısı

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Abbas Gündüz, yaptıkları ortak açıklamada, HDP'nin derhal kapatılması gerektiğini söyledi.

Başkan Sözen ve Gündüz, bebek katili PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin derhal kapatılması, ayrıca terör örgütü seviciliğini yapan her oluşumun cezalandırılması ve adalet önünde hesap vermesi gerektiğini dile getirdi. Sözen ve Gündüz, "Kuruluşundan beri devletin sunduğu tüm imkanları sonuna kadar kullanan terör sevicisi ve destekçisi HDP bugüne kadar hiç bir kongresinde İstiklal Marşı okumadığı gibi aksine bir çok kongresinde dağda geberen teröristlere saygı duruşu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca katil terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılmış ve HDP'nin sözde eş genel başkanları sürekli terörist başına selam göndermiştir. Bunlarla yetinmeyen HDP'li vekiller, TBMM kürsüsünde canıyla kanıyla terörle mücadele eden askerimizi, polisimizi ve güvenlik koruyucularımızı katil ilan etmiş, katil sürüsü PKK'lılara sahip çıkmış, yıllardır 'Kürtler katlediliyor' yalanlarını söylemiş vatan, millet, bayrak için canını veren şehitlerimizi kendilerince hiçe saymış ama meclis kürsüsünde terörist cenazelerine gideceklerini birçok kez ilan etmişlerdir. TBMM'de her gün bebek katili PKK'nın sözcülüğünü yapan, Anayasaya aykırı faaliyetlerin odağı haline gelen HDP derhal kapatılmalıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dediği gibi 'HDP'yle hesaplaşmadan, PKK'yı bitirdik, yok ettik, mahvettik diyemeyiz ve gözümüzün içine baka baka hala provokasyonlarını devam ettiren mazbatalı teröristlerin bulundukları mekan dualarla, Kuran-ı Kerim tilavetleriyle, kurbanlarla ve bir Cuma günü açılan Gazi Meclis olamaz, olmamalıdır. Ordular kurup ordular yöneten, Milli Mücadele'den yüz akıyla çıkıp Cumhuriyet'i ilan eden bu kutlu çatı altında, düşmana methiyeler düzen suçluların ne işi vardır.' Terörist başına 'sayın', katil sürüsü teröriste ise 'gerilla' diyen HDP'yi ve kravatlı teröristlerini istemiyoruz. Sırtını Kandil'e PKK ve YPG'ye dayayan, terörist cenazelerine katılan, tüm talimatları Kandil ve İmralı'dan alan hainlerle işbirliği yapan başta CHP ve diğer tüm partileri kınıyoruz. HDP'nin terör örgütü PKK ile bağı bu kadar açık ve aleni ortada iken, ittifak kuran zihniyet hasta, hain ve sakat bir zihniyettir. Millet olarak sizleri uyarıyoruz, yol yakın iken bu ihanet çemberinden derhal çıkın yoksa bu milletin vereceği tepki çok ağır sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı