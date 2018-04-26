Sözen, Aday Adaylığı İçin Başvuru Yaptı

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, genel seçimlerde memleketi Bingöl'den milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusu yaptı.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 24 Haziran tarihinde yapılacak genel seçimlerde memleketi Bingöl'den milletvekili aday adayı olmak için başvuru dilekçesini AK Parti'ye sundu. 2004 yılından bu yana şehit aileleri, gaziler ve güvenlik korucularının oluşturduğu Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanlığını yürüten Sözen, şunları kaydetti:

"Bugün itibari ile bütün milletimize hizmet yolunda Adalet ve kalkınma Partisi Bingöl milletvekili aday adayı olarak başvuruda bulundum. Öncelikle bu kutlu davada bütün dünya mazlumlarının ve mağdurlarının tek umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte aynı davaya hizmet etmenin, dava arkadaşlığı yapacak olmanın onur, gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Milletimize hizmet yolunda atmış olduğumuz bu adımın ülkemize milletimize devletimize ve her zaman bir parçası olmaktan gurur ve onur duydum saygıdeğer Bingöl halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiye kadar bir sivil toplum örgütünün başkanı olarak aşkla, şevkle, sadakatle yürütmüş olduğum hizmetlerimi AK Parti çatısı altında milletimize hizmet yolunda, milletimizin bir hizmetkarı olarak aynı azim ve kararlılıkla devam ettireceğimin bilinmesini istiyorum. Fakir bir ailenin çocuğu, milletimizin fitre ve zekatlarıyla okumuş, milletimizin ikinci el kıyafetlerini bayramlarda giymiş, geçmişiyle onur ve gurur duyan, milletin içinden biri olarak, milletimizin sorun ve sıkıntılarını bütün benliğinde yaşayarak bilen ve hisseden biri olarak çıkmış olduğumuz bu kutlu davada Allah bizleri aziz milletimize karşı mahcup etmesin. Şehit babamı rahmet, minnet şükran ve özlemle anıyorum. Bugünlere gelmem de çok büyük emek ve gayretleri olan annemin ellerinden öpüyor, teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Şimdiye kadar üstlendiğim görevlerde gece gündüz demeden temsil ettiğim camiaya ve milletimize hizmet etmemde çok büyük sabır gösteren ve en büyük destekçim olan eşime ve çocuklarıma da teşekkür ediyorum. Çıkmış olduğumuz bu kutsal davada partimizin hakkımızda vereceği karar ne olursa olsun bunu büyük bir saygı ve olgunlukla karşılayacağımı, bir nefer olarak Cumhurbaşkanımızın yanında bir dava arkadaşı ve partimizin gönüllü bir neferi olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Hakkımızda verilecek kararın ve 24 Haziran seçimlerinin ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR