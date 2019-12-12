Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski yarbay Ertuğrul Terzi tekrar hakim karşısında

12.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:46

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine kadar 28. Mekanize Tugay Komutanlığı 2. Mekanize Piyade Taburu Komutanlığı yapan ve sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi olduğu belirtilen eski yarbay Ertuğrul Terzi'nin 15 Temmuz gecesi kışladan çıkardırdığı mühimmata ilişkin "askeri hizmete mahsus eşyayı kaybetmek" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan tutuklu Terzi katıldı. Terzi, savunmasında, eski kurmay yarbay Savaş Kabaklı'nın "Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı olduğunu" belirterek, intikal emri vermesi üzerine depo sorumlularını beklemeden depo kapılarını kırdırdığını ve HK 33 mühimmatı ile az sayıda uçaksavar mühimmatı aldırdığını ifade etti.

Aldırdığı mühimmatın bedelinin iddianamede belirtildiği kadar olamayacağını öne süren Terzi, darbe girişimine ilişkin "Genelkurmay çatı davası" kapsamında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığını hatırlattı. Davanın halen istinaf aşamasında olduğunu anlatan Terzi, "çatı davası"nın "bekletici mesele yapılmasını" talep etti.

Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi.

İddianamede darbe girişimine katılan Terzi'nin, 15 Temmuz 2016'da görev yaptığı birlikten mühimmat çıkarttırdığı, 64 bin 937 lira tutarında mühimmatın açık ve kayıp olduğu belirtiliyor.

Terzi'nin, Askeri Ceza Kanunu'nun "Hizmete Mahsus Eşyayı Tahrip ve Terk ve Kaybedenler" başlıklı 130'uncu maddesi uyarınca cezalandırılması talep ediliyor.

Maddede, "Askeri eşyayı kasten terk veya kısmen yahut tamamen tahrip eden, özürsüz kaybeden veya harap olmasına sebebiyet veren veya özel menfaati için kullanan asker kişiler, eşyanın değeri, önemi, meydana gelen hasarın miktarı ve fiilin işleniş şekline göre üç aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Suç konusu eşya; silah, mühimmat, savaş aracı veya gereci ise ceza artırılır." deniliyor.

Terzi, "Genelkurmay Çatı davası"nda "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve bir sivile yönelik "kasten öldürme" suçlarından iki defa ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

Kaynak: AA