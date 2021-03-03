Sözde 'Tiktok fenomeni' hırsızlık çetesi kameralarda
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Sözde 'Tiktok fenomeni' hırsızlık çetesi kameralarda

03.03.2021 09:13 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:27

Bursa'da çok sayıda telefoncu dükkanından aynı yöntemle binlerce liralık cep telefonu çalan hırsızlık çetesi, bu kez Kestel ilçesinde ortaya çıktı.

Bursa'da çok sayıda telefoncu dükkanından aynı yöntemle binlerce liralık cep telefonu çalan hırsızlık çetesi, bu kez Kestel ilçesinde ortaya çıktı. "Tiktok" videosu çekmek için ekipman alacaklarını söyleyerek telefoncuyu oyalayan 3 şüpheli, değeri 10 bin TL olan telefonları çalarak kayıplara karıştı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Olay, Kestel'in Vani Mehmet Mahallesi Şehit Komiser Nizamettin Yavlak Caddesi'nde bulunan bir telefoncu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 3 şüpheli, Kenan Oraklı'ya ait cep telefoncu dükkanına geldi. Tiktok fenomeni olduklarını belirten 3 şüpheli, yeni videolar çekmek için ekipman alacaklarını söyledi. 2 şüpheli ekipmanlara bakarak, iş yeri sahibi Kenan Oraklı'yı oyalarken, bir şüpheli ise tezgahın arkasında geçerek toplam değeri 10 bin TL olan 4 adet cep telefonunu çaldı.

El çabukluğu ile 4 adet cep telefonunun ceplerine koyan gençler, dükkandaki alışverişlerine devam etti. Tiktok ekipmanı alan gençler, iş yerine sahibine 100 lira para verip ayrıldı. Daha sonra iş yeri sahibi Oraklı, cep telefonların yerinde olmadığını fark ederek şüphelilerin peşine düştü. Ancak bir sonuç elde edemedi. Yaşanan bu anlar güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

Öte yandan 3 şüphelinin Bursa'nın Gemlik ve Gürsu ilçelerinde aynı yöntemle hırsızlık yaptığı ve binlerce lira değerinde telefon çaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Sözde 'Tiktok fenomeni' hırsızlık çetesi kameralarda
Sözde 'Tiktok fenomeni' hırsızlık çetesi kameralarda
Sözde 'Tiktok fenomeni' hırsızlık çetesi kameralarda
Sözde 'Tiktok fenomeni' hırsızlık çetesi kameralarda
Sözde 'Tiktok fenomeni' hırsızlık çetesi kameralarda
Sözde 'Tiktok fenomeni' hırsızlık çetesi kameralarda
Sözde 'Tiktok fenomeni' hırsızlık çetesi kameralarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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