Sözde SDG Komutanı Şahin, IKBY'deki gerilimde PKK'yı sahiplendi
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Sözde SDG Komutanı Şahin, IKBY'deki gerilimde PKK'yı sahiplendi

15.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:48
Sözde SDG Komutanı Şahin, IKBY'deki gerilimde PKK'yı sahiplendi

Terör örgütü YPG/PKK güdümündeki SDG'nin sözde Genel Komutanı "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) istikrarsızlaştırmaya çalışan PKK'ya destek verdi.

Terör örgütü YPG/PKK güdümündeki SDG'nin sözde Genel Komutanı "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) istikrarsızlaştırmaya çalışan PKK'ya destek verdi.

Terörist elebaşı Şahin, IKBY'deki Duhok vilayetinde terör örgütü PKK ve Peşmerge güçleri arasındaki gerilime ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Şahin, "KDP'nin PKK gerillalarına yönelik saldırısı utanç vericidir ve Kürt davasının kazanımlarına zarar verecektir. Sorunların diyalogla çözülmesi ve saldırıların durdurulması çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak'ın Duhok vilayetinde önceki gece terör örgütü PKK ve Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 3 PKK'lı yaralanmış, 1 Peşmerge hayatını kaybetmişti.

ABD'nin YPG/PKK ile Araplar arasında ittifak kurmak amacıyla inşa etmeye çalıştığı "SDG" çatısı, terör örgütü tarafından paravan olarak kullanılıyor.

ABD, SDG'nin PKK ile organik bağları olmadığını iddia ederken Şahin'in son paylaşımı bu açıdan dikkati çekti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, dün ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde silahlandırdığı SDG'ye yapılan askeri yardımlardan artık terör örgütü PKK'nın faydalanmaması ve SDG'nin terör örgütün etkisinden çıkarılması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:04:31. #1.15#
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