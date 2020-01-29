Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler (3)
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Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler (3)

Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı İstanbul'da protesto edildi Grubun sloganlar atması Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri'nin konuşması Dua edilmesi İSTANBUL - ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladıkları tek taraflı Orta Doğu planı, ABD İstanbul Başkonsolosluğu...

29.01.2020 01:25 | Son Güncelleme: 29.01.2020 01:29
Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler (3)

Trump'ın sözde barış planı 'da protesto edildi

Grubun sloganlar atması

Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri'nin konuşması

Dua edilmesi İSTANBUL - ABD Başkanı ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladıkları tek taraflı Orta Doğu planı, ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler (3)
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