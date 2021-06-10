SÖZDE DENETİM YAPIP, TATLICIYI DOLANDIRAN ŞÜPHELİ: TATLI ALMAYA GİTTİM
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SÖZDE DENETİM YAPIP, TATLICIYI DOLANDIRAN ŞÜPHELİ: TATLI ALMAYA GİTTİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, sözde denetime gittikleri tatlı imalathanesinin işletmecisi A.S.I.'nin (25) 700 TL'sini dolandıran 3 şüpheli yakalandı.

MERSİN'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, sözde denetime gittikleri tatlı imalathanesinin işletmecisi A.S.I.'nin (25) 700 TL'sini dolandıran 3 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D. (62), kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Tatlı almaya gittim" dedi.

Olay, 8 Haziran'da merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde bir tatlı imalathanesinde meydana geldi. Takım elbise giyip kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheli, A.S.I.'nin işlettiği tatlı imalathanesine gitti. Şüpheliler, imalanathanede sözde denetim yapıp eksiklikleri bahane ederek işletmeciden 2 bin TL para istedi. İşletmecinin sadece 700 TL parası olduğunu belirtmesi üzerine, şüpheliler 700 TL parayı alarak geldikleri araçla hızla uzaklaştı.

Dolandırıldığını anlayan işletmeci A.S.I., polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin F.K (40), A.A (58), G.D. olduğunu tespit etti. Benzer çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden G.D., sevk sırasında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Tatlı almaya gittim" dedi.

SÖZDE DENETİM YAPIP, TATLICIYI DOLANDIRAN ŞÜPHELİ: TATLI ALMAYA GİTTİM
SÖZDE DENETİM YAPIP, TATLICIYI DOLANDIRAN ŞÜPHELİ: TATLI ALMAYA GİTTİM
SÖZDE DENETİM YAPIP, TATLICIYI DOLANDIRAN ŞÜPHELİ: TATLI ALMAYA GİTTİM
SÖZDE DENETİM YAPIP, TATLICIYI DOLANDIRAN ŞÜPHELİ: TATLI ALMAYA GİTTİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 405 bin 203 doza ulaştı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 405 bin 203 doza ulaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Atilla Taş Selçuk Balcı Rahşan Gülşan İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SÖZDE DENETİM YAPIP, TATLICIYI DOLANDIRAN ŞÜPHELİ: TATLI ALMAYA GİTTİM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 14:43:55. #1.15#

title