SÖZDE DENETİM YAPIP, TATLICIYI DOLANDIRAN ŞÜPHELİ: TATLI ALMAYA GİTTİM

MERSİN'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, sözde denetime gittikleri tatlı imalathanesinin işletmecisi A.S.I.'nin (25) 700 TL'sini dolandıran 3 şüpheli yakalandı.

MERSİN'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, sözde denetime gittikleri tatlı imalathanesinin işletmecisi A.S.I.'nin (25) 700 TL'sini dolandıran 3 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D. (62), kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Tatlı almaya gittim" dedi.

Olay, 8 Haziran'da merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde bir tatlı imalathanesinde meydana geldi. Takım elbise giyip kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheli, A.S.I.'nin işlettiği tatlı imalathanesine gitti. Şüpheliler, imalanathanede sözde denetim yapıp eksiklikleri bahane ederek işletmeciden 2 bin TL para istedi. İşletmecinin sadece 700 TL parası olduğunu belirtmesi üzerine, şüpheliler 700 TL parayı alarak geldikleri araçla hızla uzaklaştı.

Dolandırıldığını anlayan işletmeci A.S.I., polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin F.K (40), A.A (58), G.D. olduğunu tespit etti. Benzer çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden G.D., sevk sırasında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Tatlı almaya gittim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı