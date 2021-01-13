"Sözde Cumhurbaşkanı" Tartışması Yargıya Taşındı
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"Sözde Cumhurbaşkanı" Tartışması Yargıya Taşındı

13.01.2021 10:44 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:48

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki "sözde cumhurbaşkanı" çıkışı siyasette yeni bir polemik başlatırken, Erdoğan'ın CHP lideri aleyhine 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki "sözde cumhurbaşkanı" çıkışı siyasette yeni bir polemik başlatırken, Erdoğan'ın CHP lideri aleyhine 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı

'Sözde Cumhurbaşkanı' Tartışması Yargıya Taşındı

Kaynak: DailyMotion.com

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