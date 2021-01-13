"Sözde Cumhurbaşkanı" Tartışması Yargıya Taşındı
13.01.2021 10:44 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:48
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki "sözde cumhurbaşkanı" çıkışı siyasette yeni bir polemik başlatırken, Erdoğan'ın CHP lideri aleyhine 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki "sözde cumhurbaşkanı" çıkışı siyasette yeni bir polemik başlatırken, Erdoğan'ın CHP lideri aleyhine 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı
Kaynak: DailyMotion.com