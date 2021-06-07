Sözde Başkale Sorumlusu Agit Kod Adlı Gökhan Demir Etkisiz Hale Getirildi
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Sözde Başkale Sorumlusu Agit Kod Adlı Gökhan Demir Etkisiz Hale Getirildi

Sözde Başkale Sorumlusu Agit Kod Adlı Gökhan Demir Etkisiz Hale Getirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda "GRİ" kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı...

Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda "GRİ" kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir isimli terörist olduğu belirlendi.

Teröristin; 15 Mayıs 2020 tarihinde, Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubunun kullandığı araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaşın şehit olduğu, 1 belediye çalışanının yaralandığı, terör olayının failleri arasında olduğu tespit edildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Kaynak: Habermetre

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