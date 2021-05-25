FETÖ'nün sözde atama listesindeki 2 generale hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ'nün sözde atama listesindeki 2 generale hapis cezası

FETÖ'nün sözde atama listesindeki 2 generale hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sözde atama listesinde bulunan Celalettin Çoban ve Murat Yaygın'a hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sözde atama listesinde bulunan Celalettin Çoban ve Murat Yaygın'a hapis cezası verildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklardan Tuğgeneral rütbesiyle Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı yapan Celalettin Çoban, aynı rütbe ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı yapan Murat Yaygın ve Tuğamiral rütbesiyle MSB'de Genel Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı yapan Ercan İnceoğlu ile sanık avukatları katıldı.

Savunmasını yapan generallerden Çoban, HTS kayıtlarının incelendiğinde yapılan aramaların örgütsel aramalar olmadığını savundu. Darbe teşebbüsü sırasında ailesiyle birlikte Antalya'da tatilde olduğunu söyleyen İnceoğlu ise hakkındaki bilirkişi raporunda durumunun sabit olduğu ifade etti. Diğer sanıklardan Yaygın ise kendisinin ve ailesinin FETÖ ile hiçbir ilişkisinin olmadığını öne sürdü.

Esas hakkında savunmaları yapılan generaller Celalettin Çoban, Ercan İnceoğlu ve Murat Yaygın, darbecilerin hazırladığı atama listelerinde isimlerinin bilgileri dışında habersiz bir şekilde yer aldığını belirterek haklarındaki mütalaayı reddedip beraat talebinde bulundular. Sanıkların ve sanık avukatlarının savunmasını dinleyen mahkeme heyeti sanık Yaygın hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırma' suçundan beraatine karar verirken 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi ve sanık Çoban hakkında ise aynı suçtan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Duruşmaya katılan diğer sanık İnceoğlu hakkında ise üzerine atılı olan tüm suçlardan beraatine hükmedildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Hülya Avşar Hande Erçel Burcu Biricik Oktay Kaynarca
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Rachid Ghezzal Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FETÖ'nün sözde atama listesindeki 2 generale hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 17:58:40. #1.11#

title