FETÖ'nün sözde atama listesindeki 2 generale hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sözde atama listesinde bulunan Celalettin Çoban ve Murat Yaygın'a hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sözde atama listesinde bulunan Celalettin Çoban ve Murat Yaygın'a hapis cezası verildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklardan Tuğgeneral rütbesiyle Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı yapan Celalettin Çoban, aynı rütbe ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı yapan Murat Yaygın ve Tuğamiral rütbesiyle MSB'de Genel Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı yapan Ercan İnceoğlu ile sanık avukatları katıldı.

Savunmasını yapan generallerden Çoban, HTS kayıtlarının incelendiğinde yapılan aramaların örgütsel aramalar olmadığını savundu. Darbe teşebbüsü sırasında ailesiyle birlikte Antalya'da tatilde olduğunu söyleyen İnceoğlu ise hakkındaki bilirkişi raporunda durumunun sabit olduğu ifade etti. Diğer sanıklardan Yaygın ise kendisinin ve ailesinin FETÖ ile hiçbir ilişkisinin olmadığını öne sürdü.

Esas hakkında savunmaları yapılan generaller Celalettin Çoban, Ercan İnceoğlu ve Murat Yaygın, darbecilerin hazırladığı atama listelerinde isimlerinin bilgileri dışında habersiz bir şekilde yer aldığını belirterek haklarındaki mütalaayı reddedip beraat talebinde bulundular. Sanıkların ve sanık avukatlarının savunmasını dinleyen mahkeme heyeti sanık Yaygın hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırma' suçundan beraatine karar verirken 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi ve sanık Çoban hakkında ise aynı suçtan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Duruşmaya katılan diğer sanık İnceoğlu hakkında ise üzerine atılı olan tüm suçlardan beraatine hükmedildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı