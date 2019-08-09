Sözcü Kalın ve Bolton'dan telefon görüşmesi

09.08.2019 19:32

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jhon Bolton ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölgenin tesisi, Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması konularının gündeme geldiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerinin gözönünde bulundurularak Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölgenin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Güvenli Bölgenin tesisi ile terör koridorunun yerini "barış koridoruna" bırakacağı ve yerinden edilmiş Suriyelilerin emniyetli bir şekilde ülkelerine geri dönmeleri için uygun ortamın sağlanacağı görüşü dile getirildi.

"Müşterek Harekat Merkezi faaliyete geçirilmeli"

Görüşmede, bu çerçevede ABD ile eşgüdüm halinde kurulması kararlaştırılan Müşterek Harekat Merkezi'nin bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine işaret edildi. Suriye'de kurulacak Anayasa Komisyonu ve siyasi geçiş sürecinin hızlandırılması konuları da ele alındı. Görüşmede ayrıca ikili ticaret hacminin arttırılmasına yönelik atılacak adımlar ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Eylül ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaretin önemine dikkat çekildi.

Trump'ın ziyareti gündeme geldi

Telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yıl içinde Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyarete dair detaylar da gündeme geldi. - ANKARA

Kaynak: İHA